В Красноярске официально стартует пляжный сезон

20 июня в Красноярске будет дан официальный старт пляжному сезону. Дирекция спортивно-массовых мероприятий завершает приготовления перед открытием на западной стороне острова Татышев.

Городской пляж на острове Татышев будет работать с 10.00 до 20.00 часов, в этот временной промежуток там будут находиться спасатели и медицинские работники. Прибрежную территорию будут убирать несколько раз в день. На пляже разместятся детская и спортивная площадки.

«Территория пляжа по требованиям безопасности подразумевает под собой работы по обследованию дна водоёма, а также его очистки от водорослей и бытового мусора, кроме того берутся пробы воды и почвы на пригодность и соответствие нормативам. На территории прибрежной зоны отдыха должны быть установлены кабинки для переодевания, медпункт, спасательная вышка, общественные туалеты, детская и спортивная площадки. Хотелось бы напомнить красноярцам, что купание в Енисее запрещено, так как в течение многих лет пробы воды не соответствуют требованиям безопасности», — рассказывает руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий Иван Брамман.

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Красноярцам напомнили, что для комфортного отдыха на пляжной зоне необходимо придерживаться простых правил безопасности: пользоваться солнцезащитными средствами, иметь головной убор и пить больше воды. На территории пляжа будут установлены мусорные контейнеры и несколько урн для бытовых отходов. Кроме того, здесь запрещено распивать спиртные напитки и курить.