Роспотребнадзор: купаться в Красноярске нельзя

Роспотребнадзор забраковал все водоемы для купания в Красноярске, сообщили 16 июня в пресс-службе управления по Красноярскому краю.

Напомним, в Красноярске городские власти определили всего два места для отдыха на воде — пляж на Абаканской протоке острова Отдыха и зона отдыха на искусственном водоеме острова Татышев. Накануне специалисты Роспотребнадзора завершили проверку воды и песка на этих объектах, а также изучили пробы из водоема озера-парка Октябрьский.

«По результатам мониторинговых исследований пробы воды, отобранные перед началом купального сезона, не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а именно: количество термотолерантных колиформных бактерий превышает гигиенический норматив в 3,5-7 раз», — пояснили в управлении.

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В воде можно заразиться гепатитом А, кишечными, энтеровирусными инфекциями и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Зато качество песка на этих пляжах соответствует гигиеническим нормативам, поэтому загорать можно без опаски.