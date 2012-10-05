Более 120 научных проектов получили поддержку Краевого фонда науки

Краевой фонд науки подвел итоги пяти конкурсов, в рамках которых поддержку получат 123 научных проекта и мероприятия. Для участия в конкурсах было подано свыше 800 заявок от образовательных организаций, учреждений науки и малых высокотехнологичных предприятий региона.

Эксперты определили десять лучших научно-технических проектов, направленных на кооперацию учреждений и организаций научно-образовательного комплекса Красноярского края по заказу промышленных предприятий. Поддержку получили разработки перспективных систем спутниковой связи, программно-аппаратных комплексов для космических аппаратов, информационных систем для сельскохозяйственных производств региона, диагностики когнитивных способностей человека и другие.

Победителями признали 12 социальных и гуманитарных исследований, направленных на повышение качества жизни населения Красноярского края. Ученые будут реализовывать проекты по созданию облачных технологий для диагностики когнитивных способностей человека, разработке приоритетных направлений для развития агропродовольственного рынка Красноярского края и другие.

Особое внимание в рамках конкурсов было уделено поддержке одаренной молодежи региона. Благодаря поддержке Краевого фонда науки в регионе будет организовано 15 мероприятий, направленных на популяризацию науки и высокотехнологичных профессий, в том числе профориентационные марафоны, фестивали, кейс-чемпионаты и другие события.

Объявлены итоги конкурса по направлению академической мобильности. Более 40 молодых ученых и студентов, аспирантов региона получат финансирование для участия во всероссийских и международных научных мероприятиях и стажировках на базе вузов, научных центров и предприятий России, Италии, Германии, Австрии, Японии, Болгарии и других стран.

Кроме того, в рамках конкурса юных техников-изобретателей из 175 поданных заявок поддержку получили 44 проекта, представленных юными инженерами из Красноярска, Канска, Назарово, Железногорска, Зеленогорска, Лесосибирска, Шушенского и Кежемского района. Финансирование будет направлено на разработку солнечных фотоэлектрических станций, 3D-симуляторов для обучения, устройств навигации для людей с ограниченными возможностями и других.

«Сегодня принципиально важно для развития региона вовлекать школьников, студентов и молодых ученых в научно-техническое творчество, исследовательскую деятельность и технологическое предпринимательство. Яркие, талантливые ребята должны стать движущей силой реализации масштабных проектов. Именно живой интерес и энергия молодых талантливых людей позволяет им генерировать и воплощать самые смелые и нестандартные идеи в жизнь», — подчеркнула заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева.

Ознакомиться со списком победителей конкурсов можно на сайте Краевого фонда науки.