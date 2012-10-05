В Зеленогорске автомобиль сгорел, пока хозяин купался

У зеленогорца, купавшегося на карьере, сгорел автомобиль ВАЗ-21111, о возгорании сообщил хозяин. Он рассказал, что купался в озере и, отплыв примерно на середину, заметил, что на берегу горит его автомобиль. В отделе федерального государственного пожарного надзора сообщили, что по данному факту зарегистрирован пожар.

К моменту, когда хозяин вернулся на берег, автомобиль выгорел полностью. «Все, что могло гореть, сгорело», — прокомментировали в отделе пожарного надзора. Причиной возгорания стала взорвавшаяся китайская зажигалка.