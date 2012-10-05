В Хакасии построенную за 80 млн рублей школу снесут из-за несоответствия проекту

В Хакасии уголовным делом завершилось строительство сельской школы, сообщили 19 июня в следственном управлении Следственного комитета по республике.

Школа в селе Июс Орджоникидзевского района республики начала строиться еще в марте 2011 года. Подрядчиком выступила ООО «Абаканская строительная компания», которая за 80 млн рублей, из которых 20 выделил федеральный бюджет, а остальные добавила республика, обязалась возвести здание металло-каркасного типа на 250 учеников.

Через 2,5 года строительство приостановили, а затем техническая экспертиза показала, что достраивать здание нельзя — оно не соответствует требованиям.

«В соответствии с заключением о техническом состоянии строительных конструкций, недостроенный объект здания школы необходимо демонтировать в связи со значительным снижением несущей способности, работоспособности и функциональной пригодности, а также несоответствие проектным параметрам и требованиям нормативных документов — конструкции и материалов, применяемых для возведения здания школы», — пояснили в управлении.

В мае этого года материалы проверки по факту хищения денежных средств поступили в следственные органы. Сейчас по ним возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество): следователи назначили судебно-строительную экспертизу и допрашивают свидетелей.