Красноярский край вошел в десятку регионов с высоким уровнем инноваций

Красноярский край вошел в десятку рейтинга «Российский региональный инновационный индекс», подготовленного экспертами НИУ «Высшая школа экономики». По сравнению с прошлогодним рейтингом, край улучшил показатели и вошел в число регионов с высоким уровнем инновационной деятельности.

Красноярский край продемонстрировал значительный рост индекса инновационной активности (+11 позиций) и занял девятое место среди регионов страны. В регионе также наблюдается высокий уровень инновационной активности организаций, а по инновационным малым предприятиям регион занимает второе место в России. Кроме того, регион занял 11 позицию по значению индекса «качество инновационной политики» и 14 место среди регионов страны по уровню созданных экономических условий для развития инновационной деятельности, улучшив за год данный показатель на пять пунктов. Авторы исследования отметили, что в регионе равномерно развиты анализируемые тематические блоки, и Красноярский край по праву может считаться одним из ведущих регионов с опережающими темпами научно-технического развития.

Среди регионов Сибирского федерального округа Красноярский край занимает второе место, незначительно отставая от Томской области на девятом месте рейтинга. Новосибирская область занимает 11 строчку рейтинга, Алтайский край — 27-ю, Иркутская область — 31-ю и т. д.

«Результаты комплексных исследований, проводимых ведущими экспертами, показывают, что у края есть существенная положительная динамика инновационного развития. Так, согласно рейтингу Ассоциации инновационных регионов России по итогам 2016 года наш край занимает 11 место, улучшив показатель 2015 года на 11 пунктов. Высокие позиции и динамику развития региона подтвердил и Российский региональный инновационный индекс, в котором наш край в 2013 году занимал только 29 строчку», — подчеркнула заместитель председателя Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева.

Вице-премьер также отметила, что результаты рейтинга являются важным инструментом, который позволяет точнее «локализовать» инструменты поддержки, оценить сильные и слабые стороны, проанализировать эффективность усилий региональных властей.