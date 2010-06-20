Внедорожник и ВАЗ в темноте сбили лося (видео)

На трассе в Красноярском крае две машины переехали выбежавшего на дорогу лося. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, ДТП произошло накануне в 23:30 на 748 км трассы «М-53». Животное погибло, 4 человека получили травмы.

Первым лося сбил 38-летний водитель Toyota Land Cruiser, который двигался со стороны Ачинска в направлении Красноярска. Следом за ним на животное наехал 18-летний водитель ВАЗ-21124, который ехал за внедорожником. Затем ВАЗ слетел в кювет, расположенный справа по ходу движения.

Лось погиб на месте ДТП. Обоим водителям, 12-летнему пассажиру иномарки и пассажиру ВАЗа оказали разовую медицинскую помощь и назначили лечение.