Богучанскую ГЭС внесли в почетную книгу Кодинска

В честь празднования 40-летия г. Кодинска Богучанской ГЭС было присвоено звание «Лучшее предприятие 2017 года». Решение о включении компании в почетную книгу города и присвоении звания было принято Кодинским городским Советом депутатов накануне юбилейных мероприятий в знак признания заслуг трудового коллектива станции и градообразующей роли Богучанской ГЭС.

Город Кодинск основан в 1977 году как поселок гидростроителей, возводивших Богучанскую ГЭС. Поселок, в котором проживало более половины жителей Кежемского района, в 1988 году стал административным центром района, а статус города получил в 1989 году. По данным на начало 2017 года в городе проживают более 16,2 тыс. человек, население продолжает расти.

ПАО «Богучанская ГЭС» является одним из крупнейших налогоплательщиков Кежемского района — в I квартале 2017 года в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды выплачено 1 млрд 85,3 млн рублей. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года станция произвела и поставила потребителям более 46 млрд кВт-ч электроэнергии, в том числе в мае 2017 года — более 1,16 млрд кВт-ч.

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Общество при содействии инвесторов ведет активную благотворительную деятельность. На протяжении нескольких лет компания шефствует над рядом социальных объектов: Кежемской центральной районной больницей, центром дополнительного образования детей, Приангарским политехникумом. Станция ежегодно оказывает помощь городским детским садам, школа, центральной районной библиотеке и другим организациям.