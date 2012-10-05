В премиальных котлетах из красноярских магазинов нашли многочисленные нарушения

Красноярский ЦСМ обнаружил многочисленные нарушения в магазинных котлетах. Всего оценивались 7 образцов котлет с классической рецептурой, но только один успешно прошел проверку.

2 образца красноярской продукции не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В котлетах «По-домашнему» (ИП Мадуев) в 3,4 раза была превышена норма по общей микробной обсемененности. В котлетах «Домашние» (ИП Черномуров) нашли бактерии рода Salmonella.

В 3 образцах котлет нашли нарушения по физико-химическим показателям — или завышены нормы по массовой доле жира, или нормы по содержанию белка занижены. Это новосибирская продукция ООО «Комбинат полуфабрикатов „Алекон“», красноярские ИП Мадуев и ООО «Даль».

В 6 образцах котлет нашли нарушения в составе. Наличие крахмалосодержащих компонентов выявили в продукции новосибирского ООО «Комбинат полуфабрикатов „Алекон“», петербургского ООО «Талосто-Продукты», красноярских ИП Мадуев и ООО «Даль». В 2 образцах нашли крахмал — томское АО «Аграрная Группа МП», красноярский ИП Черномуров.

Нарушений не выявили только в котлетах «Бабушкины» торговой марки «Провинция» (АО «Солгон», Красноярский край).