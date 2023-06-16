Треть пельменей из красноярских магазинов опасны

Специалисты Красноярского ЦМС проверили 12 образцов пельменей, продающихся в торговых сетях города. Проверка показала, что четыре образца продукции из двенадцати не соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям. В трех образцах превышена норма по общей микробной обсемененности: пельмени «Домашние» (ИП Мадуев С.В., Красноярский край), пельмени «Классические» (ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск», Новосибирская обл.), пельмени «Мясной Кураж» (ИП Киндрачук Т.Н., г. Красноярск). В пельменях говяжьих «Сабантуй» (ООО «ТК Хозяюшка», г. Красноярск), обнаружены бактерии рода Salmonella.

В ЦМС пояснили, что употребление этих пельменей может негативно отразиться на здоровье: вызвать кишечные расстройства и отравления.

В двух образцах пельменей установлено заниженное содержание белка: «Кроха» (ООО «АПК «Мавр», Хакасия) и «Иркутские» (ООО «Мириталь-Реутов», Московская обл.). Ещё в четырех образцах нашли нарушения в составе, установив наличие крахмала и крахмалосодержащих компонентов, не указанных на упаковке: пельмени ООО «Мириталь-Реутов» (Московская обл.), ИП Мадуев С.В. (Красноярский край), ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск» (Новосибирская обл.) и ЗАО «Orka Foods» (Литва).

Материалы по теме «Вам с сёмгой или косулей?»: топ-5 пельменей Красноярска От самых дешевых до нереально дорогих

Не выявлено нарушений в пельменях «Домашние» т.м. «Алекон» (ООО «Комбинат полуфабрикатов «Алекон», г. Новосибирск), в пельменях «Свиные» т.м. «Свинокомплекс Томский» (АО «Аграрная Группа МП», филиал в г. Томске, г. Томск), в пельменях «Фирменные» т.м. «Сибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК», Московская обл.), в пельменях «Сибирские из телятины» т.м. «Айс-Продукт» (ООО «Айс-Продукт», Брянская обл.), в пельменях «Домашние» т.м. «Мираторг» (ЗАО «СК Короча», Белгородская обл.).