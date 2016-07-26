Уличенный во взятках главврач крупнейшей хакасской больницы отправится в колонию

Бывшего главного врача хакасской клинической больница имени Г.Я. Ремишевской 44-летнего Владимира Семенова осудили к 3 годам колонии за взяточничество. Напомним, Семенов также является депутатом Совета депутатов города Черногорска.

Суд установил, что в 2016 году Семенов получил от территориального представителя АО «Р-Фарм» по Хакасии Александра Гитера взятку в 673 тыс. рублей: 500 тыс. рублей — деньгами, а также планшет, телефон и часы. За это он обещал общее покровительство — создание благоприятных условий при осуществлении госзакупок для нужд республиканской больницы АО «Р-Фарм» и другим коммерческим предприятиям, представляемым Гитером.

Максимальное наказание, которое ему грозило, — это лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Суд приговорил Семенова к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 694 748 рублей. Также на 2 года его лишили права занимать определенные должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. «Суд учел наличие у Семенова тяжелых заболеваний, требующих длительного лечения, несовершеннолетнего ребенка, положительных характеристик, а также активное содействие органам следствия в раскрытии преступления», — пояснили в пресс-службе хакасской прокуратуры.