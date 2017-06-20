«На жаре не выдержали нервы»: работодатели уволили оскандалившихся маршрутчиков (видео)

Водителей автобусов, которые устроили гонки и драку с матами на ул. Молокова в Красноярске, уволили. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

Напомним, инцидент произошел 19 июня возле остановки «Медистал». По уточненным данным, конфликт разгорелся между водителями автобусов № 68 (ИП Хмелевский Е. А.) и № 60 (ИП Цугленок М. М.). Отметим, эти маршруты не считаются конкурентами: один автобус ехал с проспекта Свободный в Зелёную Рощу, а другой — с КрасТЭЦ в Солнечный. Тем не менее, они устроили гонки на дороге и подрезали друг друга. Затем мужчины стали драться и материться, разнял их кондуктор.

Предприниматель, обслуживающий маршрут № 60, пояснил Newslab.ru, что раньше к водителю не было претензий. Но после вчерашнего конфликта они решили расторгнуть трудовые отношения. Работодатель водителя автобуса № 68 предположил, что у его подчиненного на жаре не выдержали нервы. Он уже оштрафовал водителя, лишил премии и сделал выговор. А в дальнейшем, когда закончится разбирательство, собирается уволить его. Отметим, водители обвиняют в произошедшем друг друга — ни один из них не признался, что был не прав.