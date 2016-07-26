Красноярские маршрутчики устроили драку с матами (видео)

На красноярской Взлётке после опасных маневров водители крупногабаритных автобусов устроили драку. Как сообщается в социальных сетях, инцидент произошел 19 июня на улице Молокова. Он попал на камеру уличного видеонаблюдения, также съемку вел один из очевидцев.

На кадрах видно, что автобусы ехали рядом — один из них двигался по второй полосе. Через некоторое время на остановке «Медистал» между водителями общественного транспорта произошла потасовка. Мужчины толкались, матерились и угрожали друг другу — один заявил о намерении пожаловаться в прокуратуру. Также они угрожали свидетелю инцидента, который снимал их на камеру. Разнял водителей кондуктор.

Одних интернет-пользователей рассмешила потасовка водителей, других — напугала. «И вот в это нам рекомендуют пересаживаться из личных авто при проведении массовых мероприятий. Не, лучше в машине в пробке посижу», — написал один из красноярцев.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в дежурную часть полиции сообщение об этом конфликте не поступало. Но после просмотра видео полицейские начали проверку по данному факту, так как усмотрели в вождении автобусников нарушения правил маневрирования и остановки. Обоих водителей и их работодателей уже вызвали в полицию для беседы и привлечения к административной ответственности.