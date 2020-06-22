Участвовавший в драке красноярский маршрутчик скрылся от штрафа в другой стране (видео)

Красноярская ГИБДД привлекла к ответственности только одного из водителей автобусов, которые совершали опасные маневры на улице Молокова, а потом устроили драку. Напомним, инцидент произошел 19 июня. Сначала водители автобусов № 60 и № 68 пытались обогнать друг друга, чтобы быстрее подъехать к остановке. А затем устроили разборки на улице — толкались и матерились.

В ГИБДД рассказали, что один из нарушителей — водитель автобуса № 60 — после увольнения сразу же уехал из страны. Поэтому красноярские полицейские не успели привлечь его к ответственности. Однако информация об этом будет храниться в базе. И если он захочет вернуться в Россию, это может стать основанием для отказа во въезде.

Второго маршрутчика работодатель оштрафовал, лишил премии и тоже обещал уволить, когда закончится проверка. Этого водителя сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ. Ему придется заплатить 500 рублей за то, что он не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом. Еще один протокол на него составили за неуплату в срок другого административного штрафа. За это ему может грозить штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 50 часов обязательных работ.