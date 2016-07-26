Жителей города приглашают посетить довоенный Красноярск

В преддверии Дня памяти и скорби в Красноярске ​пройдет патриотическая акция «А завтра была война». О подробностях рассказали в пресс-службе городской администрации.

​​21 июня в 21.00 площадь перед факультетом начальных классов педагогического университета (пр. Мира, 83) станет местом соединения двух эпох — 1941 и 2017 гг.. «Проспект наполнят звуки вальса в исполнении Красноярского духового оркестра, запах полевых цветов, рокот старых автомобилей и счастливые улыбки выпускников довоенных лет. Каждый горожанин сможет увидеть, какими житейскими событиями был наполнен последний мирный день в Красноярске. Жители города смогут поиграть в шашки, шахматы или классики, почувствовать себя пассажиром довоенных автомобилей, станцевать вальс, почитать книги, купить букетик цветов или эскимо. Мероприятие завершится акцией „Свеча памяти“», — уточнили в пресс-службе.

22 июня в 8.00 на площади перед музеем «Мемориал Победы» (ул. Дудинская, 2а) пройдёт митинг, посвященный Дню Памяти и скорби, а в 20.00 состоится акция «Свеча памяти».

Как уточняют организаторы, в мероприятиях в знак светлой памяти и благодарности тем, кто встал на защиту нашей страны, смогут принять участие все желающие.