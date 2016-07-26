Празднование 9 Мая в Красноярске завершилось ярким салютом

Торжественные мероприятия в Красноярске, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершились фейерверком. Как и обещали власти, праздничные залпы были запущены из двух точек на Енисее — с острова Татышев и баржи напротив театра оперы и балета.

По словам организаторов, для фейерверка в честь 9 Мая в этом году заготовили больше высотных зарядов, чтобы сделать его более зрелищным. Продолжался он 15 минут.

Напомним, сегодня красноярцы отмечали День Победы. У мемориала на ул. Дудинской состоялся митинг и возложение цветов к Вечному огню. Затем по площади Революции прошла военная техника и колонны военнослужащих, сотрудников силовых структур, студентов военных и специализированных учебных заведений, ветеранов локальных конфликтов. Над городом пронеслась боевая авиация — вертолеты Ми-8 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Материалы по теме Фоторепортаж: День Победы в Красноярске Как красноярцы 9 мая отмечали

По проспекту Мира прошествовала колонна «Бессмертного полка». По уточненным данным, портреты участников Великой Отечественной войны по центру Красноярска пронесли около 37 тысяч человек. Бок о бок шли люди всех возрастов. Инвалидов и пожилых людей, которые не могли идти сами, везли на креслах, молодые мамы шли с колясками.

Концерты прошли на площади Мира и Театральной, а также во всех районах краевой столицы, в различных городах края.

Добавим, по данным мэрии, в Красноярске проживают 503 участника Великой Отечественной войны, 5947 тружеников тыла, 162 жителя блокадного Ленинграда, 190 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.