МРСК Сибири наказала энерговоров в Партизанском районе края

В селе Партизанское прошел рейд по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии. Больше 50 сотрудников филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» в течение двух дней проверяли расчетные приборы учета электрической энергии местных жителей и предпринимателей.

«Любые по объему хищения электроэнергии ставят под угрозу работу объектов электросетевого хозяйства и снижают качество предоставляемой электрической энергии честных потребителей. Сейчас в Партизанском районе потери электроэнергии составляют около 53 процентов», — отметил начальник департамента учета электроэнергии и энергосбережения филиала Евгений Синицын.

Как пояснили энергетики, частые скачки напряжения и нехватка мощности — основные последствия жизни рядом с энерговором, поэтому местные жители заранее сообщают энергетикам о тех, кто нарушает закон. Нежелательного соседа обнаружили в ходе проверки — владелец дома подпустил проверяющих только к счетчику. Подозрение проверяющих вызвал не прибор учета, а вводной кабель, проходящий через чердачное помещение жилого дома. «Его сечение было слишком большое и могло превышать допустимую для дома отпущенную мощность. Энергетики, не получившие согласия на осмотр крыши, решили пойти радикально — установить на опоре автомат, ограничивающий потребление электроэнергии по установленной мощности для этого дома. Такая перспектива собственника не устроила, и он сразу пустил инспекторов на крышу для проверки. Документ, обосновывающий используемую мощность, собственник предъявить отказался», — пояснили в компании, добавив, что в ходе проверки было обнаружено несанкционированное подключение — дополнительная электропроводка. Представителями сетевой организации был составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии.

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По итогам рейда было выдано 21 предписание о некорректной работе или состоянии приборов учета, а также составлено 18 актов безучетного потребления на сумму почти 275 тыс. рублей для физических лиц и больше 5 млн — для юридических. Если в установленные сроки долг не будет оплачен, то дело передадут в суд, где будет определена сумма штрафа. Для физических лиц — до 15 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.

Сотрудники филиала «Красноярскэнерго» просят жителей Красноярского края сообщать о фактах воровства электроэнергии по телефону 8-800-1000-380. Звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована.