Красноярских должников стали ограничивать в горячей воде

17 мая специалисты красноярской ГУК «Жилфонд» провели совместный рейд с судебными приставами-исполнителями по ограничению горячего водоснабжения злостным неплательщикам.

Первыми под ограничение попали квартиры должников по адресу ул. Новосибирская, 41. В этом доме проживают 27 неплательщиков. В отношении 5 из них уже вынесены судебные решения о принудительном погашении долга за жилищно-коммунальные услуги. Еще в апреле этим должникам ГУК «Жилфонд» направила уведомления о том, что в случае, если они в двадцатидневный срок добровольно не погасят долги за ЖКУ, в их квартирах отключат горячую воду. Эти уведомления неплательщики проигнорировали.

«На сегодняшний день сумма долга за ЖКУ у некоторых неплательщиков достигает 58 000 рублей. Дом по ул. Новосибирская, 41, перешел под управление ГУК „Жилфонд“ 15 апреля. Весь прошедший год долги за ЖКУ копились. В отношение этих должников ранее уже были приняты все предусмотренные законом меры воздействия: напоминание о необходимости погасить задолженность, вручение досудебной претензии, заявление в суд. Однако даже решение суда эти жители проигнорировали. Остальные 22 должника в этом доме идут на контакт с управляющей компанией, оплачивают долги в рассрочку», — рассказал начальник управления по работе с дебиторской задолженностью ГУК «Жилфонд» Дмитрий Новиков.

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По состоянию на 18 мая долги за жилищно-коммунальные услуги перед «Жилфондом» имеют 32 153 собственника жилья. Общая сумма просроченной задолженности населения за ЖКУ составляет 368 млн рублей.

«Мероприятия по ограничению горячего водоснабжения будут проведены в отношении всех злостных неплательщиков, которым месяц назад мы направили соответствующие уведомления — это 100 собственников жилья. В случае, если собственники жилья будут препятствовать исполнению закона, ГУК „Жилфонд“ направит обращения в суд, чтобы суд принудил должников обеспечить доступ к ГВС для ограничения водоснабжения. Повторюсь, нам не нравится прибегать к таким жёстким мерам воздействия на неплательщиков, но другого выхода нет. Когда в доме есть должники — это значит, что весь дом недополучит средства на содержание и текущие ремонты», — отмечает генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.