Убийцу проститутки и ее «начальницы» осудили в Красноярске

Красноярский краевой суд приговорил 27-летнего убийцу двух женщин из сферы эскорт-услуг к 18 годам колонии строгого режима. Приговор озвучили в ГСУ СК по краю.

Напомним, резонансное преступление произошло 3 декабря 2016 года. Молодой красноярец под наркотиками нашел в интернете объявление с фотографией девушки, которая за деньги предоставляла интимные услуги. Для встречи с ней он приехал в квартиру в микрорайоне Северный, где его встретила 28-летняя проститутка. Но это была не та девушка, которую он выбрал по фотографии. Помимо нее в квартире также находилась 34-летняя женщина, которая принимала заказы от клиентов.

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После двух неудачных попыток интимной близости парень разозлился на девушку и решил убить ее. На кухне он взял нож и нанес им не менее 5 ударов по жизненно важным органам потерпевшей. Убив ее, он решил расправиться со второй женщиной, которая в это время находилась на кухне. Другим ножом он нанес ей не менее 20 смертельных ударов.

За убийство двух человек мужчине грозило от 8 до 20 лет колонии. Суд назначил ему 18 лет.