Руководителя лесничества заподозрили в незаконных поборах и продаже леса

Следователи возбудили сразу два уголовных дела в отношении руководителя лесничества в Дзержинском районе, сообщили 21 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Сегодня в отношении руководителя «Усольского лесничества», которое находится в Дзержинском районе, следователи возбудили сразу два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По предварительной версии следствия, в 2015 году чиновник дал указание своему подчиненному составить акт осмотра леса, который рубить нельзя, а затем продал участок предпринимателю под сплошную вырубку. Лесному фонду он причинил ущерб на сумму около 2 млн рублей.

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Позднее, в 2016 году, мужчина незаконно издал приказ, по которому начал собирать деньги с населения за работу по отводу лесосек. В общей сложности мужчина получил около 2 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.