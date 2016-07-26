Девочки-подростки сбежали от родителей и автостопом приехали в Красноярск

Полицейские разыскивают двух 15-летних девочек из Балахтинского района и их подругу-ровесницу из Красноярска. По оперативным данным, они могут находиться в краевой столице.

О пропаже жительниц Балахты Ольги Мурачевой и Татьяны Агаповой заявили их родители. Подростки ушли из дома 18 июня. Оперативники установили, что девочки уехали автостопом в Красноярск, где встретились с подругой Дарьей Васильевной, которая также объявлена в розыск.

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«Для поисков несовершеннолетних создана специализированная группа, ориентированы наружные наряды полиции и волонтеры. Полицейские проверяют места возможного нахождения девочек, опрашивают их одноклассников и знакомых. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 249-91-34 , 02», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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