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Девочки-подростки сбежали от родителей и автостопом приехали в Красноярск
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Девочки-подростки сбежали от родителей и автостопом приехали в Красноярск

21 июня 15:45
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Полицейские разыскивают двух 15-летних девочек из Балахтинского района и их подругу-ровесницу из Красноярска. По оперативным данным, они могут находиться в краевой столице.

О пропаже жительниц Балахты Ольги Мурачевой и Татьяны Агаповой заявили их родители. Подростки ушли из дома 18 июня. Оперативники установили, что девочки уехали автостопом в Красноярск, где встретились с подругой Дарьей Васильевной, которая также объявлена в розыск.

Дарья Зырянова. Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-каштановые, ниже плеч, глаза карие, нос прямой.
Фото: 24.мвд.рф
Татьяна Агапова. Приметы: рост 164 см, лицо круглое.
Фото: 24.мвд.рф
Ольга Мурачева. Приметы: рост 170 см, лицо овальное, волосы темно-русые. На левой ноге имеется шрам от укуса собаки.
Фото: 24.мвд.рф

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«Для поисков несовершеннолетних создана специализированная группа, ориентированы наружные наряды полиции и волонтеры. Полицейские проверяют места возможного нахождения девочек, опрашивают их одноклассников и знакомых. Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростков, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам 249-91-34 , 02», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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