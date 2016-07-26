Пропавших 15-летних школьниц из Балахты и Красноярска нашли

Три 15-летних девочки, которые пропали 18 июня, нашлись живыми и невредимыми. Эту информацию Newslab.ru подтвердила руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» Оксана Василишина.

Как ранее сообщалось, две подруги ушли из дома в Балахте и отправились автостопом в Красноярск. В столице края они якобы встретились со своей сверстницей, которая также была объявлена в розыск.

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Поздно вечером 21 июня волонтеры сообщили, что девочки нашлись. «Полиция задержала всех трех в поселке Балахта», — пояснила Василишина. В настоящее время выясняется, чем школьницы занимались все это время и приезжали ли две из них в Красноярск.

Добавим, в настоящее время продолжаются поиски еще одной школьницы из Красноярска — 17-летней Натальи Хитиной. Полицейские полагают, что она может находиться в Самаре.