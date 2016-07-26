Студентка СФУ поставила мировой рекорд по подводному плаванию

Магистрант Сибирского федерального университета Вера Яровицкая поставила новый мировой рекорд по подводному плаванию. Чемпионат Европы по подводному спорту (апноэ) прошел в итальянском городе Кальяри с 12 по 18 июня.

Апноэ (задержка дыхания) или фридайвинг — одна из самых ранних и, в то же время, самых модных форм подводного плавания. Различают такие виды апноэ, как статика, динамика и скоростное плавание. Как раз в последнем виде — 100 метров апноэ скоростное — и был установлен мировой рекорд Яровицкой. Она на одном вдохе проплыла стометровку за 35,86 секунд, побив предыдущий рекорд, установленный другой россиянкой. Отметим, ранее Вера Яровицкая четырежды превышала мировые рекорды, но лишь этот оказался зафиксирован официально.

По словам тренера девушки — доцента кафедры физической культуры СФУ, тренера высшей категории Владимира Иваницкого, скоростное апноэ — коронная дисциплина спортсменки.

«Вера занимается подводным спортом 11 лет — она тренировалась в ластах, была чемпионкой Европы в дисциплине 800 метров с аквалангом. Это, а также специальные тренировки помогли ей стать лучшей на чемпионате Европы по апноэ и поставить мировой рекорд. Представьте, что вам нужно, вдохнув только один раз, пробежать 300 метров. Примерно та же степень тренированности необходима, чтобы проплыть под водой на одном дыхании стометровку», — пояснил Иваницкий.

В составе сборной России за медали вместе с Верой боролась выпускница Института физической культуры, спора и туризма СФУ Алина Марковцова. Девушка заняла третье место.