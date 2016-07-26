В продажу поступила официальная продукция с символикой Зимней универсиады-2019

В Шатре Зимней универсиады-2019 на острове Татышев стартовали продажи официальной продукции с символикой Зимней универсиады-2019, выпущенной к предстоящему спортивному событию.

Ассортимент сувенирной продукции представлен разными категориями товаров, среди которых: стикеры, магниты, блокноты, закладки, пазлы, карманные календари, аксессуары для мобильных устройств, подставки под горячее, а также продукты питания: сбитень, жевательная смолка.

Купить понравившиеся товары можно на протяжении всего лета в Шатре Зимней универсиады-2019, расположенном на восточной стороне острова Татышева с 14.00 до 20.00 в будний день (кроме понедельника), и с 10.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни. В ближайших планах также открытие интернет-магазина.

Выпускают продукцию российские компании, среди них есть красноярские представители. Производство на региональном уровне позволяет достаточно гибко реагировать на потребительский спрос той или иной категории товаров и оперативно их производить. В конце года ассортимент пополнится кружками, домашним текстилем, мягкими игрушками в виде талисмана Зимней универсиады-2019 U-Лайки.

«Сувенирная продукция с символикой Зимней универсиады-2019 — это особая продукция, которая формирует имидж Студенческих игр и приближает это грандиозное событие, помогает еще больше проникнуться настроением и динамикой подготовки к играм, а также подготовить почву для потенциальных болельщиков, которые уже сегодня могут приобщиться к международному событию. На сегодняшний день ведется активная работа с партнёрами, которые оказывают поддержку развития и популяризации студенческого спорта», — прокомментировал руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

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Отметим, что выпускать сувенирную продукцию с символикой Зимней универсиады-2019 могут исключительно лицензиаты — юридические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление такого рода деятельности. На сегодняшний день продолжается процесс конкурсного отбора лицензиатов, стартовавший 27 июня 2016 года. Полный список категорий опубликован на официальном сайте Зимней универсиады-2019 в разделе «Партнеры», среди них: «Товары для болельщиков», «Канцелярские товары», «Ювелирные изделия», «Сумки, рюкзаки» и другие.

Добавим, XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.