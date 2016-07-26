«Спросом не пользуется»: из буфета правительства края исчез алкоголь

С витрин буфета, расположенного в здании правительства Красноярского края, убрали бутылки с крепкими спиртными напитками — водкой, коньяком.

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Депутат Законодательного собрания края Александр Глисков опубликовал в социальной сети фото опустевших витрин и предположил, что это может быть связано с его действиями: «Было-стало. После моего риторического вопроса, для кого в здании правительства в буфете продают алкоголь, он пропал с витрины».

В пресс-службе правительства края не смогли прокомментировать информацию об исчезновении алкоголя. По версии представителя комплекса «Сосна», который обслуживает буфет, дело не в депутатском вопросе: «Мы давно планировали убрать алкоголь, так как он не пользуется спросом».