В Красноярск приехали уникальные роботы из разных стран мира

24 июня в ТРЦ «Июнь» (ул. Партизана Железняка, 23) откроется масштабная выставка роботов «Робополис». На цокольном этаже уже завершаются приготовления: организаторы привезли 53 робота и устанавливают их по экспозиции.

«„Робополис“ — это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами и потрогать своими руками. Здесь можно общаться и даже танцевать с роботами!», — рассказал один из организаторов выставки Андрей Наташкин.

Гостей ждут четыре зоны виртуальной реальности, технология записи воспоминаний и еще много всего необычного. Все желающие смогут поиграть с роботом Aibo — легендарной собакой, которая когда-то перевернула мир робототехники; поговорить с роботами Валерой и Кики и узнать, о чем они думают и что больше всего любят делать. «Ответы вас сильно удивят», — отметил Наташкин.

Со всеми роботами можно и нужно сфотографироваться, а потом узнать, сколько «лайков» наберет фото в личном Instagram гуманоидов. Организаторы подготовили соревнования на квадракоптерах, турнир роботов по боксу, шоу Теслы с танцующими молниями. С помощью зон виртуальной реальности за считанные секунды можно оказаться за тысячи километров от Красноярска — например, на Мальдивах.

Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой красноярцам расскажут историю создания каждого робота и его уникальных возможностях.

Кроме того, на четырех мастер-классах дети и взрослые смогут своими руками собрать своего робота, сделать собственную голограмму, порисовать 3D-ручками и научиться летать на квадракоптере. Все активности, кроме мастер-классов, включены в билет.

Выставка будет работать до 6 августа. Режим работы: с 10 до 22 часов ежедневно, без выходных. Билеты можно приобрести на сайте робополис.рф. До открытия выставки на билеты действует скидка. Подробности по телефону 8 (902) 927-30-66 (ИП Шандыбин М.А.).

Фото предоставлены организаторами выставки «Робополис».