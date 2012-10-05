В Красноярске открывается одна из крупнейших выставок роботов в Сибири

24 июня в ТРЦ «Июнь» красноярцев приглашают на открытие первой и одной из самых масштабных выставок роботов в Сибири. На интерактивной выставке технологий «Робополис» все желающие смогут пообщаться, поиграть и даже потанцевать с роботами.

Красноярцы увидят достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Южной Кореи, Японии, Франции, Австралии и, конечно, России. Среди роботов будут российские гуманоиды, похожие на настоящих людей: робот-интеллектуал Kiki, дружелюбный R.Bot Валера, робот-юморист Василий, робот-предсказатель Деревяка.

Также на «Робополис» привезут знаменитых японских собачек-роботов Aibo, роботов из «Звездных войн» R2D2 и BB8, которыми посетители смогут управлять взмахом руки, знаменитого Валли-И и его подругу Еву, роботов-танцоров, боксеров и многих других.

С каждым роботом можно сфотографироваться, поиграть и даже поуправлять. Экспозиция будет дополнена пятью зонами виртуальной реальности — гостей выставки приглашают прокатиться на американских горках, побывать на дне океана, заставить молнии петь и танцевать по технологиям Теслы, поднять вертолет силой мысли.

Каждый час будет проходить бесплатная экскурсия, на которой экскурсовод расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Кроме того, на четырех мастер-классах детей научат собирать роботов, делать голограмму, рисовать 3D-ручками и многому другому. Все активности, кроме мастер-классов, включены в билет.

Выставка будет работать в ТРЦ «Июнь» до 6 августа. Режим работы: с 10 до 22 часов ежедневно, без выходных. Билеты можно приобрести на сайте робополис.рф. До открытия выставки на билеты действует скидка. Подробности по телефону 8 (902) 927-30-66 (ИП Шандыбин М.А.).

Фото предоставлены организаторами выставки «Робополис».