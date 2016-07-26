В Красноярске впервые открылись инклюзивные пришкольные лагеря

В красноярских школах впервые заработали инклюзивные лагеря. В этом году в 63 общеобразовательных учреждениях города созданы условия для 247 детей с особенными потребностями, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Одним из таких учреждений стала школа № 129 (ул. Воронова, 18а), которая уже не первый год работает с детьми с повышенными потребностями. В школе обучают 20 особенных детей, все они наравне со сверстниками ходят на обычные уроки. Часть занятий для таких учеников проводится по индивидуальному графику и в специально оборудованных кабинетах. В частности, на базе школы функционирует ресурсный класс для детей-аутистов. В помещении установлены специальные парты с перегородками и индивидуальным освещением, что позволяет ребёнку учиться в своем «личном кабинете». Дети посещают школу здоровья и школу общения, интеллектуальный клуб «Эрудит», занятия по бисероплетению, бумагопластике и хоровую студию.

Обучение и социализация особых детей не закончилась в конце учебного года, она продолжается и сейчас в рамках работы пришкольного лагеря. Дневной лагерь в школе № 129 посещают 90 ребятишек, 11 из них — дети с особыми потребностями. Ученики практически всё время проводят вместе, много общаются, учатся помогать друг другу. Образовательная программа включает в себя работу в творческом клубе, большое количество подвижных игр, экскурсии, а для особых детей предусмотрены коррекционные занятия.

«В текущем году наряду со своими сверстниками в лагерях отдыхают и дети с повышенными потребностями. В 63-х школах созданы условия для 247 детей, среди них ребятишки слабовидящие и слабослышащие, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, де​ти с синдром Дауна и расстройством аутистического спектра. В учреждениях разработана специальная программа сопровождения учеников, но при этом большую часть времени все ребятишки вне зависимости от состояния здоровья находятся вместе, посещают одни и те же мероприятия. На базе пришкольных площадок реализуются образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей и коммуникативных навыков. К примеру, дети посещают бассейн, лечебную физкультуру, тренировки по каратэ, играют в подвижные и настольные игры, участвуют в постановках спектаклей, занимаются музыкой, вокалом, робототехникой, танцами. В отдельных случаях для ребятишек с особенностями развития разрабатывается программа по адаптации в коллективе, проводятся дополнительные занятия с психологом, логопедом, дефектологом», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

За несколько лет в школах количество особых учеников увеличилось в несколько раз, отмечают в управлении. Если в 2011 году в учреждениях получали образование 560 детей, то в текущем учебном году их число достигло двух тысяч. По предварительным данным, 1 сентября в школы придут не менее 2,5 тысяч особых учеников. Увеличение количества детей во многом связано с тем, что в 35 общеобразовательных учреждениях города в полном объеме или частично созданы условия для обучения детей с повышенными потребностями.

Материалы по теме «Инклюзия — это не история про жалость» Можно ли детям-инвалидам учиться вместе с обычными?

Школы оснащаются пандусами, сенсорными комнатами, приобретается специализированная мебель, видеоувеличители, вестибулярные тренажеры, создаются логопедические пункты, залы ЛФК и многое другое. Учреждения могут инклюзивно обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата, ребятишек с задержкой психологического развития, умственной отсталостью, серьезными логопедическими проблемами.

В школах № 22 и 147 работают специализированные классы для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В общеобразовательных учреждениях № 55, 76, 129 и 147 действуют ресурсные классы для детей аутистов, в новом учебном году при поддержке фонда «Живое дыхание» аналогичные классы откроются в школах № 8, 84, 97, 121.

Добавим, на базе 115 красноярских школ функционируют лагеря дневного пребывания. Пришкольные площадки посещают 12,5 тысяч ребятишек.