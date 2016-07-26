Проезд до кордона на «Столбах» закроют из-за наплыва туристов

С пятницы посетителям «Столбов» придется оставлять автомобили на ул. Свердловской, сообщили 21 июня в пресс-службе заповедника.

С 23 июня проезд на территорию заповедника «Столбы» закроют для всего транспорта. В дирекции объяснили, что сделали это из-за наплыва туристов и повышения пожарной опасности. Проезд разрешат лишь автомобилям скорой помощи, МЧС, самого заповедника, а также транспорту, на котором будут привозить плановые экскурсионные группы. Автомобилистам, которые привыкли проезжать до кордона Лалетино придется оставлять машины на парковках в районе ул. Свердловская.

«Ограничение будет действовать до октября в будние дни (с 9 до 21 часа) и выходные (с 7 до 21). Просьба отнестись с пониманием. Мера вынужденная и делается для обеспечения безопасности посетителей», — пояснили в пресс-службе.

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