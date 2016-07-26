Любовь на войне и концерт под открытым небом: день памяти в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 22 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 30°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 8:00 состоится традиционная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. В Музее «Мемориал Победы» пройдет множество мероприятий, сам музей открыт для посетителей с 7:00 до 23:00 (6+). Красноярск узнал о начале войны в 16:00 22 июня 1941 года. Сегодня в это же время в музее прозвучит то самое первое обращение министра иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова к советскому народу. После этого посетителям будет представлена документальная хроника начала войны. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

В 18:00 Молодёжный центр «Своё дело» приглашает красноярцев посмотреть фильм «Брестская крепость» под открытым небом (16+). Фильм рассказывает о главных трёх очагах сопротивления, возглавляемых командиром полка Петром Гавриловым, комиссаром Ефимом Фоминым и начальником 9-й погранзаставы Андреем Кижеватовым.

В 19:00 красноярский хор «Бельканто» под управлением Германа Шахраманяна выступит в Доме офицеров с концертной программой «Мир в музыке» (6+). Главной темой концерта станут песни, посвященные защитникам страны в Великую Отечественную войну. В программе также прозвучат классические произведения и песни советских, красноярских и зарубежных композиторов, которые будут исполнены хором acappella.

В 19:00 в Юдинке пройдет лекция сотрудника отдела истории Красноярского краеведческого музея Галины Алексеевны Чиханчиной «История любви на войне».

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В 20:00 у Площади Мира начнется ежегодный концерт под открытым небом «Музыка мира – против войны!» (6+). В торжественном памятном концерте прозвучат не только музыкальные композиции, но и стихи современных красноярских поэтов, размышления о жизни нашего знаменитого земляка В.П. Астафьева, воспоминания фронтовиков, военная хроника.