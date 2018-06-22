Красноярский дворник-таджик прославился песнями (видео)

Дворник одного из торговых центров Красноярска стал местной звездой благодаря исполнению песен на хинди в перерывах между работой. Известно, что зовут мужчину Сорбон, он — бывший солист таджикского музыкального театра. Но уже несколько лет живет в Красноярске, куда приехал на заработки. А трудится он обычным дворником в ТРЦ «Планета».

Мужчина поет на улице, а ритм отбивает на мусорных баках и тележках.

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Видеозаписи его импровизаций в интернет выложили его друзья. Но позже некоторые из них оказались недоступны для просмотра. Сам певец, как сообщают некоторые СМИ, очень стеснительный и плохо говорит по-русски.

Он рассказал, что музыкой занимается с детства — по примеру отца-артиста. Сейчас дворник мечтает накопить денег на инструменты и собрать свой ансамбль.