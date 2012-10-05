Население Красноярска растет за счет мигрантов

В 2016 году население Красноярска выросло на 1,5% и составило 1 083 794, сообщает Красноярскстат.

Наибольшую роль в этом приросте сыграли мигранты — из пополнивших ряды красноярцев на их долю пришлось 67,3% или 10 719 человек. Почти половина, 4 939 человек, приехала из других стран — причем, 3 634 человека из стран СНГ. Остальные прибыли в Красноярск из территорий края и других регионов.

Основными мотивами смены места жительства прибывших внутрикраевых мигрантов, помимо причин личного, семейного характера, являлись причины, связанные с получением профессионального образования (28,1 процента мигрантов указали эту причину смены места жительства), а иммигрантов из стран СНГ — причины, связанные с работой (44,1 процента), — говорят в Красноярскстате.

Рождаемость же в Красноярске в 2016 году снизилась, хоть и незначительно — 16 226 детей против 16 316 в 2015 году.