Жительница Минино незаконно присвоила озеро

Женщину заставили убрать 20-метровый забор, которым она перегородила проход к озеру в деревне Минино Красноярского края. Теперь безымянное озеро доступно всем жителям населенного пункта, заверили в пресс-службе УФССП региона.

По данным приставов, женщина фактически присвоила водный объект общего пользования. Она установила 20-метровый забор вдоль береговой линии озера. Таким образом она присоединила озеро к своему земельному участку и оградила от других. Недовольные соседи обратились в природоохранную прокуратуру, которая подтвердила нарушения.

Суд обязал женщину снести забор. Пристав предупредил ее, что неисполнение решения суда может обернуться штрафом, а конструкцию все равно снесут — принудительно. «Прислушавшись, гражданка не стала сопротивляться закону и исполнила решение суда в полном объеме. Теперь озеро в деревне Минино радует всех без исключения», — рассказали в пресс-службе.