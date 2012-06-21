Озеро в Емельяновском районе признали безопасным для купания и отдыха

Роспотребнадзор разрешил купаться в озере Семирадского, но запретил плавать в Мане, сообщили 21 июня в пресс-службе Управления по Красноярскому краю.

Напомним, в пределах Красноярска в этом году нет ни одного разрешенного для купания места — в Енисее и в озере на острове Татышев вода оказалась небезопасной. Сегодня в управлении Роспотребнадзора рассказали, что завершилась проверка еще трех популярных у красноярцев водоемов — реки Мана около моста в пос. Усть-Мана, озера «Бархат» рядом с пос. Есауловка, а также озера Семирадского в Емельяновском районе.

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Самым безопасным из всех оказалось озеро в Емельяновском районе — исследования показали, что там чистый песок, а вода не содержит никаких опасных для здоровья микроорганизмов. В Мане вода грязная, а в озере «Бархат» хоть и можно купаться, но на песке лучше не лежать — он не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическому показателю.