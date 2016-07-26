В Хакасии водитель БелАЗа погиб во время его ремонта

В Хакасии открытую черепно-мозговую травму получил неосторожный водитель карьерной техники, сообщили 22 июня в следственном управлении Следственного комитета по республике.

Несчастный случай произошел на руднике «Майский» в районе Сорска во время ремонта подвески автомобиля БелАЗ — 45-летний водитель получил открытую черепно-мозговую травму, перелом лицевой части черепа и травматический шок. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось — через 4 часа он умер в больнице.

Как выяснили следователи, после окончания своей рабочей смены водитель предложил напарнику помощь в ремонте подвески автомобиля. «При ремонте задней левой подвески автомашины „БелАЗ“ из нее не сбросили давление. В результате демонтажа крышка стойки подвески вылетела под большим давлением и повредила лицо пострадавшему», — пояснили в управлении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причины гибели мужчины. По результатам проверки могут возбудить уголовное дело.