Сбившего ребенка водителя автобуса хвалили на работе

Водитель красноярского автобуса № 98, под колесами которого погиб подросток, не является злостным нарушителем ПДД. За год мужчину привлекали к ответственности по линии ГИББД 9 раз, но за ним числятся только незначительные нарушения правил.

Напомним, вечером 7 июня на ул. Судостроительная маршрутчик наехал на двоих детей, которые перебегали дорогу по регулируемому пешеходному переходу. 13-летний подросток скончался на месте,12-летняя девочка получила травмы и выжила. Их подруга, которая вовремя остановилась посреди дороги, не пострадала.

49-летнего водителя автобуса задержали. В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что он получил водительские права в 2006 году. За последние 12 месяцев его привлекали к административной ответственности по линии ГИБДД 9 раз — в основном, за несоблюдение требований дорожных знаков. За ним не числилось проездов на красный сигнал светофора и непредоставления преимущества пешеходам, что считается грубыми нарушениям. Все штрафы маршрутчик исправно оплатил.

Известно, что устроивший ДТП автобус обслуживает ИП «Гнётов». Перевозчик рассказал Newslab.ru, что водитель-иностранец работает у них 3 года и числится на хорошем счету. «Претензий к нему не было, на работу приходил вовремя, не пил», — рассказал представитель работодателя. Он также заверили, что водитель автобуса работал с российскими правами. Напомним, с 1 июня не получившим российские права иностранным водителям запрещено работать на транспорте. Со слов водителя, проезжая перекресток, он смотрел направо и в зеркала, а дети выбежали на дорогу слева от него. От других комментариев перевозчик отказался, сославшись на многочисленные проверки на предприятии.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: