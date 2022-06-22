Новые бордюры в Красноярске не прошли испытание на прочность

Устанавливаемые в Красноярске новые бордюры не соответствуют стандартам прочности. Об этом Newslab.ru рассказал исполнительный директор Красноярского завода железобетонных изделий № 1 Дмитрий Кузнецов.

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«Проведенные нами замеры показали, что эти изделия, изготовленные неизвестной компанией, имеют прочность 15-18 МПа, — говорит Кузнецов, — тогда, как по ГОСТу она должна быть не меньше 37,5 МПа.

По словам исполнительного директора КЗЖБИ № 1, этот параметр напрямую связан с влагостойкостью и морозостойкостью бетона, которые, по всей видимости, также отстают от заданных законом норм. Следовательно, вновь установленные бордюры будут разрушаться значительно быстрее, чем должны бы.

Напомним, что с началом сезона ремонта дорог в Красноярске начали активно менять бордюры вдоль улиц. На эти нужды из бюджета города выделено 990 млн рублей.

Первые факты несоответствия устанавливаемых железобетонных изделий ГОСТам были выявлены еще в мае. Причем, демонтируемые бордюры, зачастую, еще вполне могли служить и не нуждались в замене. На это обращают внимание многие красноярцы, как, например, жители дома на улице Железнодорожников, 32.

«Менять бордюры было бессмысленно, — говорит житель дома Евгений Колдырев, — ни сколов, ни трещин на них не было. Причем, новые уложили туда же: никакого расширения дороги, никаких парковочных карманов — ничего. В чем смысл этой затеи?!»