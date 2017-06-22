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Мощный град в Хакасии побил стекла машин (видео)
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Мощный град в Хакасии побил стекла машин (видео)

22 июня 22:37
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В районе хакасского озера Белё (Ширинский район) вечером в четверг прошел сильнейший град. Этот район республики очень популярен среди туристов, в том числе из Красноярского края. Они и рассказали о природном ЧП в социальных сетях.

По сообщениям местных жителей и СМИ, град повредил стекла нескольких автомобилей, крыши домов, а также уличную мебель и палатки. Град сопровождался ливнем, ветром и раскатами грома.

Град повредил крышу строения
Фото: m.vk.com/krasnoyarskavto
Стекла машин не выдержали мощных ударов
Фото: m.vk.com/krasnoyarskavto
Как и палатки туристов
Фото: m.vk.com/krasnoyarskavto
Машина жителя Красноярского края, пострадавшая от града
Фото: m.vk.com/achinskavto
Вот такого он был размера
Фото: m.vk.com/achinskavto
Интернет-пользователи удивлены капризами погоды
Фото: m.vk.com/achinskavto
А так другие водители приготовились к граду
Фото: m.vk.com/achinskavto

Непогода нанесла урон и садоводам. В настоящее время размер ущерба уточняется.

Град на озере Белё. 22.06.17

Видео: vk.com/id187284774

По сообщениям интернет-пользователей, такой же мощный град сегодня вечером обрушился и на другие районы Хакасии, а также Красноярский край.

Ранее хакасское МЧС предупреждало жителей, что 22 июня в республике ожидаются сильная жара, усиление ветра и грозы, которые могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

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