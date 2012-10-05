Молния повредила летевший из Красноярска самолет

Молния и град повредили летевший из Красноярска пассажирский самолет авиакомпании «КрасАвиа» во время посадки в аэропорту Барнаула, сообщают РИА «Новости» ссылкой на Барнаульскую транспортную прокуратуру.

Авиаинцидент произошел 30 мая, когда в Алтайском крае прошел грозовой фронт со штормовым ветром. При подлете к Барнаулу самолет Ан-26 попал в грозовое облако, но благодаря «четким действиям экипажа» воздушное судно приземлилось в штатном режиме. «После благополучного приземления выяснилось, что во время полета молния ударила в обтекатель антенны бортового локатора», — цитируют журналисты представителя прокуратуры.

Из-за случившегося обратный рейс задержали на 8 часов. Авиакомпания направила в Барнаул резервный борт, чтобы доставить в Красноярск 33 пассажира, в том числе троих детей. «На время ожидания всем пассажирам были предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, комната матери и ребенка, а также камера хранения багажа», — заверили в пресс-службе авиакомпании.

Фото на главной: Алексей Лопатков / opatkow.livejournal.com