Аномально жаркая среда не побила рекорд по температуре в Красноярске

Синоптики рассказали о самом жарком дне в Красноярске и крае. Напомним, 21 июня в столице региона установилась аномальная жара, а к вечеру поднялся ветер и прошел дождь с грозой. Тогда же сняли режим «черного неба», так как вредные вещества перестали скапливаться в воздухе.

Как рассказала Newslab.ru ведущий специалист по связям с общественностью красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова, в центре города градусник показал в этот день максимальную температуру в 39,1 °С. Но другой термометр, который установлен в Октябрьском районе (ул. Минусинская) и считается более объективным, показал в среду 34,6 °С. Рекорд побить не удалось. Абсолютный максимум зафиксировали 16 июня 1969 года — 34,8 °С.

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По словам Сальниковой, 40 °С и выше в среду термометры не показывали ни в одном районе края. В центральных и южный районах температура составлял от 30 до 37 °С, на севере — до 35 °С.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшее время настолько жарких дней в Красноярске не ожидается.