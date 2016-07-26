Охрану и воспроизводство лесов обсудят на Красноярском лесопромышленном форуме

С 5 по 7 сентября в рамках XIX специализированной выставки «Эксподрев» состоится II Красноярский лесопромышленный форум. Главными темами в этом году станут охрана и воспроизводство лесов, биоэкономика, деревопереработка и кадровое обеспечение отрасли.

Откроется форум пленарным заседанием «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов — гарантия сырьевой безопасности Российской Федерации». Участие в мероприятии примут специалисты Рослесхоза, департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, министерства лесного хозяйства края, краевые эксперты в области лесопользования, ученые и специалисты профильных компаний.

Всего в ходе форума запланировано более 10 мероприятий — круглых столов, семинаров и конференций. В числе заявленных тем: «Система управления переданных полномочий на региональном уровне. Опыт субъектов», «Новое видение в системе подготовки кадров для лесного хозяйства», «Развитие сферы заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов на территории Красноярского края», «Пути повышения эффективности ведения лесного хозяйства в области охраны лесов и противодействия незаконным рубкам» и другое.

Также состоится заседание секции по малому и среднему бизнесу в ЛПК Координационного совета по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам МА «Сибирское соглашение», пройдут семинары «Совершенствование системы учета древесины и сделок с ней.

Отдельную площадку займет конференция «Развитие биоэкономики в лесном комплексе России в целом и Красноярского края в частности». Будет работать «Биржа леса», которая послужит местом встречи тех, кто продает древесину и погонажные изделия, с покупателями и потенциальными партнерами.

Форум пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).