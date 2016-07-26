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В красноярских дворах высадили 11 тысяч цветов
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В красноярских дворах высадили 11 тысяч цветов

16 июня 18:34
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Во дворах домов ГУК «Жилфонд» прошли «Цветущие недели». Жители, вместе с сотрудниками Городской управляющей компании и активистами «Зеленой дружины» высадили на придомовых территориях 11 тысяч цветов.

«Цветущие недели» прошли во дворах домов Советского, Кировского, Ленинского, Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. В рамках «Экологического марафона», который проводит общественная организация «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, на 200 придомовых территориях высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунью.

«Цветущие недели» прошли во дворах домов Советского, Кировского, Ленинского, Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.
Фото: ГУК «Жилфонд»
На 200 придомовых территориях высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунью.
Фото: ГУК «Жилфонд»

Жители вместе с сотрудниками ГУК «Жилфонд» заранее готовили клумбы, а затем совместно высаживали красивую цветочную рассаду.

«Весенний этап „Экологического марафона“ во дворах домов ГУК „Жилфонд“ завершен. Вместе с собственниками жилья мы проделали огромную работу по благоустройству. Дворы теперь ярче и зеленее. Сейчас жители присылают нам фотографии цветущих клумб, фотографируют детишек на фоне окрепших березок и елочек, которые мы тоже вместе высаживали. Очень приятно осознавать, что наши жители откликнулись на предложение поучаствовать в экомарафоне, и активно участвовали в такой масштабной совместной работе», — отмечает Наталья Жавнова генеральный директор ГУК «Жилфонд»

Жавнова Наталья Владимировна
Жавнова Наталья Владимировна
Генеральный директор ООО ГУК «Жилфонд»

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