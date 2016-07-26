В красноярских дворах высадили 11 тысяч цветов

Во дворах домов ГУК «Жилфонд» прошли «Цветущие недели». Жители, вместе с сотрудниками Городской управляющей компании и активистами «Зеленой дружины» высадили на придомовых территориях 11 тысяч цветов.
«Цветущие недели» прошли во дворах домов Советского, Кировского, Ленинского, Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. В рамках «Экологического марафона», который проводит общественная организация «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, на 200 придомовых территориях высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунью.
Жители вместе с сотрудниками ГУК «Жилфонд» заранее готовили клумбы, а затем совместно высаживали красивую цветочную рассаду.
«Весенний этап „Экологического марафона“ во дворах домов ГУК „Жилфонд“ завершен. Вместе с собственниками жилья мы проделали огромную работу по благоустройству. Дворы теперь ярче и зеленее. Сейчас жители присылают нам фотографии цветущих клумб, фотографируют детишек на фоне окрепших березок и елочек, которые мы тоже вместе высаживали. Очень приятно осознавать, что наши жители откликнулись на предложение поучаствовать в экомарафоне, и активно участвовали в такой масштабной совместной работе», — отмечает Наталья Жавнова генеральный директор ГУК «Жилфонд»