В красноярских дворах высадили 11 тысяч цветов

Во дворах домов ГУК «Жилфонд» прошли «Цветущие недели». Жители, вместе с сотрудниками Городской управляющей компании и активистами «Зеленой дружины» высадили на придомовых территориях 11 тысяч цветов.

«Цветущие недели» прошли во дворах домов Советского, Кировского, Ленинского, Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов. В рамках «Экологического марафона», который проводит общественная организация «Зелёная дружина» при поддержке Сибирской генерирующей компании, на 200 придомовых территориях высадили бархатцы, сальвию, агератум, алиссум, петунью.

Жители вместе с сотрудниками ГУК «Жилфонд» заранее готовили клумбы, а затем совместно высаживали красивую цветочную рассаду.