Красноярцам рассказали, какими ядами они дышали во время зноя и НМУ

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края обнародовало итоги рейдовых и контрольно-надзорных мероприятий во время режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Напомним, режим «черного неба» действовал в столице края с 16 по 21 июня.

В атмосфере в эти дни зафиксировали «повышенные концентрации» по взвешенным веществам (пыль считается умеренно опасным веществом), высокоопасным гидрохлориду и сероводороду, а также чрезвычайно опасному формальдегиду.

В микрорайоне Солнечный 19 июня зафиксировали превышение 5 ПДК по гидрохлориду. На предприятиях, в выбросах которых содержится это вещество, обещают провести внеплановую проверку.

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«За исключением этого случая высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы в данный период не зарегистрировано», — заверили в министерстве.

Добавим, 17 и 18 июня специалисты выявили 5 работающих асфальтобетонных заводов в Советском районе города. Если выяснится, что они работали без разрешительных документов, виновникам грозит штраф до 250 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.