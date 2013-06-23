Титулованная спортсменка Татьяна Руйга стала мамой в четвертый раз

Известная красноярская спортсменка Татьяна Руйга родила четвертого ребенка. Как сообщает портал Woman’s Day, 20 июня четырехкратная чемпионка мира по скалолазанию родила девочку в красноярском родильном доме № 6.

Это уже четвертый ребенок Руйги. Вместе с супругом спортсменка воспитывает двух сыновей: 18-летнего Рудольфа и 15-летнего Игоря, а также 6-летнюю дочь Таню.

В честь рождения второй дочери родные Руйги подарили ей огромный букет роз.

Родильный дом N6🤗 Публикация от Таня Руйга (@tatianaruyga) Июн 22 2017 в 7:58 PDT

О том, как родители решили назвать малышку, не сообщается.

Много детей — много счастья 👼🏼 Публикация от Sofiya Kessler (@sofiya_kessler) Июн 22 2017 в 10:44 PDT

Напомним, ранее Руйгу признали одной из самых стильных женщин Красноярска.