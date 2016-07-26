Пять женщин в Красноярском крае стали мамами в 50 лет

Пятеро жительниц Красноярского края в 2016 году стали мамами в возрасте 50 лет и старше. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

По данным статистиков, на начало 2017 года численность детей до 17 лет в крае составляла 615 тыс. 254 человека — 21,4 % общего количества населения. Среди детей 51,3 % составляли мальчики. В 2016 году в крае родилось 39 тыс. 828 малышей, что на 3,3 % меньше, чем в 2015 году. Среди новорожденных мальчиков на 886 больше, чем девочек. Также отмечено увеличение доли вторых и последующих детей — с 59,4 % в 2015 году до 60,8 % в 2016 году.

Материалы по теме Дети «мешают» строить карьеру четверти красноярцев

Известно, что в прошлом году 10 тыс. 396 детей (26,1 %) родилось у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке. Среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми составила 53,3 %.

Что касается возраста матерей, то в прошлом году большее количество детей (13761) родилось у женщин в возрасте 25-29 лет. Пятеро ребятишек родилось у женщин в возрасте 50 лет и старше: в трех случаях речь идет о столице края — Красноярске.