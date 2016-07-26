В Красноярском крае 63 выпускника могут остаться без аттестатов

В Красноярском крае огласили результаты ЕГЭ по русскому языку. 24 балла, необходимые для получения аттестата, не смогли набрать 63 выпускника, это меньше 0,4% от общего количества участников. В министерстве образования Красноярского края отметили, что процент участников, которые не преодолели минимальный порог установленных баллов, сократился: в прошлом году таких учеников было всего полпроцента, а в 2015 — 0,9%.

Всего же в этом году в крае русский язык сдавали 14364 человека, 20% выпускников набрали больше 80 баллов. Отметим, что 100 баллов на экзамене получили почти столько же выпускников, сколько его не сдали. Высший результат на экзамене показал 61 человек.

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Русский язык является обязательным предметом и влияет на получение аттестата. В министерстве образования добавили, что у выпускников, которые не справились с работой в основной период ЕГЭ, будет возможность пересдать экзамен 29 июня при положительной оценке по математике.

Напомним, выпускные вечера в школах края пройдут с 23 по 27 июня. Осуществлять охрану общественного порядка в это время будут более 1300 полицейских.