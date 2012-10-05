Обнародованы первые итоги ЕГЭ: выпускники преуспели в информатике и плохо сдали географию

Министерство образования Красноярского края обнародовало результаты выпускников сразу по трем предметам ЕГЭ: информатике, базовой математике и географии. В этом году в крае сразу 5 выпускников написали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, что в Минобре назвали хорошим результатом.

Всего этот предмет сдавали 1666 человек. Более 170 человек (10 %) получили свыше 80 баллов. Не справились с экзаменом 235 человек. Напомним, в 2016 году максимальный бал за ЕГЭ по информатике получил только один выпускник из Красноярского края. «По сравнению с прошлым годом, в целом, улучшились результаты выпускников по информатике. В этом году стобальников по этому предмету у нас значительно больше. Высокие результаты показали выпускники физико-математических классов», — отметила министр образования края Светлана Маковская.

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ЕГЭ по географии сдавали 184 выпускника. Никто из них не получил 100 баллов. 28 человек не справились с работой.

ЕГЭ по базовой математике в крае выбрали для сдачи 12393 выпускника. Более 95 % справились с заданиями и получили положительную оценку. При этом свыше 32 % (более 4 тысяч) участников написали работу на высший балл. Те, кто не написал ЕГЭ по базовой математике, смогут пересдать этот предмет в резервные дни — 28 июня или 1 июля. Но сделать это можно при условии, что выпускник не выбрал профильную математику, и получит положительную оценку по русскому языку.

Добавим, 13 июня в крае сдавали ЕГЭ по биологии и письменную часть экзамена по иностранным языкам.