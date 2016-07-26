Депутаты ЗС подготовили проект концепции по сохранению природного наследия

Депутаты Законодательного Собрания края подготовили проект концепции развития и размещения особо охраняемых природных территорий краевого значения до 2030 года. На заседании комитета по природным ресурсам и экологии документ представил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Званцев.

В Красноярском крае насчитывается 111 особо охраняемых природных территорий (ОПТ), общая площадь составляет 14,58 млн га — это 6,16% территории региона. Около 80% заповедного фонда края приходится на 11 федеральных особо охраняемых природных территорий площадью 11,59 млн га. Также под охраной на территории Красноярского края находится четыре таких зоны местного значения.

Под охраной в границах ООПТ находятся 99 видов животных, 210 видов растений и грибов, занесенных в Красную Книгу Красноярского края. Под непосредственной защитой находятся места обитания 70% редких животных и 42% редких растений и грибов, находящихся под угрозой исчезновения.

Сохранение природного наследия становится одним из основополагающих факторов социально-экономического развития региона. Угрозы сохранению ландшафтного и биологического разнообразия связаны с побочными аспектами экономического развития Красноярского края.

В их числе: разрушение естественных местообитаний в результате добычи полезных ископаемых и размещения производств по их обогащению, изменение состава лесов, загрязнение в связи с развитием промышленности, топливно-энергетического комплекса и ростом населения, чрезмерная эксплуатация охотничьих и водных ресурсов, неконтролируемый сбор пищевых и лекарственных растений.

Цель концепции — совершенствование природоохранной деятельности путем повышения эффективности государственного управления, обеспечение экологической безопасности населения, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.

В документе прописана необходимость обеспечить материально-техническое оснащение госинспекторов в области охраны окружающей среды, в том числе форменной одеждой, обмундированием и средствами индивидуальной защиты, спецсредствами. Важно урегулировать межведомственное взаимодействие, сотрудничество с общественными организациями, проводить аттестацию инспекторов, осуществлять научные исследования и государственный экологический мониторинг, развивать познавательный туризм.

Проект концепции депутатов Заксобрания будет направлен в территории края для ознакомления главам, руководителям соответствующих ведомств, служб, организаций. Все поступившие предложения и рекомендации будут обобщены и систематизированы, они помогут в дальнейшей работе над этим документом