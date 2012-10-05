«Даже урожай яблок соберем»: на Красноярской ГЭС высадили 50 деревьев

На Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго посадили 50 деревьев в рамках главного Всероссийского экологического марафона «360 минут».

Корпоративные волонтеры разбили аллею в честь 50-летия гидростанции. Акция прошла в рамках экологического конкурса «Наш общий дом», который стал этапом главного Всероссийского экологического марафона «360 минут». Для «юбилейной аллеи» были выбраны 50 цветущих деревьев: яблони и калины как символ процветания и успеха. Одна из участниц акции Валерия Коршунова отметила: «Это здорово, когда твои дела приносят конкретную пользу. И уже через несколько лет, я уверена, аллея станет украшением ГЭС. И даже урожай яблок соберем».

Конкурс «Наш общий дом» продлится до 31 августа. Добровольческие инициативы корпоративных волонтеров направлены на бережное и ответственное отношение к природе. Общая идея конкурса отражена в слогане «Мир земли в руках держи», который придумала одна из волонтерских команд Eco Energy.

До конца лета сотрудники проведут уборку берегов Енисея, станут участниками экологической акции в заповеднике «Столбы» и представят свои исследовательские проекты на тему экологии. Команды смогут выложить фотоотчеты о выполненных делах в соцсети с хэштегами #КрасГЭС, #Нашобщийдом, #360минут2017. Дополнительные очки команде сможет принести служба поддержки из друзей, родственников и знакомых.

Команда, набравшая максимальное количество баллов во всех этапах конкурса, будет приглашена для участия в ключевой акции главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут», которая состоится в сентябре 2017 года. Организаторы отмечают, что для корпоративных волонтеров это станет не только увлекательным путешествием на Байкал, но и возможностью внести свой вклад в сохранение уникальной экосистемы.

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Серию летних экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» организует седьмой год подряд. Главный Всероссийский экологический волонтерский марафон En+ Group «360 минут» в 2017 году включен в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России.