В 10 раз выросло количество заслуживших отпуск осужденных

С начала этого года в отпуске с выездом за пределы колонии побывали 64 красноярских осужденных, сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона. Количество осужденных, которые заслужили право на ежегодный отпуск с выездом за пределы учреждения, постоянно растет. Только за последние 5 лет этот показатель увеличился почти в 10 раз.

Претендовать на отпуск могут только трудоустроенные осужденные с положительной характеристикой. Такое право имеют и осужденные, которые готовятся к освобождению. За 6 месяцев до истечения срока наказания им могут предоставить выезд для решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

В отделе воспитательной работы с осужденными уверены, что «отпуск содействует исправлению осужденного, его социальной адаптации, а также является средством профилактики рецидивной преступности».

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При рассмотрении заявления в отпуск начальник исправительного учреждения учитывает характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, личность и поведение осужденного. Отпуск согласовывается с полицией. Участковый представляет в ГУФСИН информацию о семье, в которую едет осужденный, готовности родственников принять его, а также о бытовых условиях проживания.

В настоящее время на согласовании находятся материалы в отношении 52 осужденных.